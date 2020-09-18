В Україну повернеться тепло, але із приморозками: синоптикиня розповіла про погоду на вихідні

На вихідних, 19 та 20 вересня, в Україну знову повернеться денне тепло, втім вночі спостерігатимуться заморозки.

Про це повідомила на особистій сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко. Крім того, уточнила вона, 19 вересня у східних регіонах ще затримається сильний вітер.

"Все, як по писаному. Циклон крутився, фронт прийшов, дощі, грози і град зробили останній літній кніксен і, регогучи, погнали кудись до наступного року. Присунуло замість них синьоносе похолодання, ще й без дозволу привело сильний вітер. Осінь же. Але ми носа не хнюпимо. Бо оця хмарність потроху відтягується з України і на зміну приходить ясне небо", – написала Діденко.

За її словами, протягом дня в суботу та неділю очікується +17...+22 градуси, а на півдні – взагалі до +24 градусів.

Водночас, попри прояснення та чисте небо, вночі найімовірніше на значну територію України прийдуть заморозки (виняток – південні регіони).

У Києві 19-20 вересня ніяких опадів не передбачається, ніч очікується так само, як і скрізь, холодною – +5...+8 градусів, а в передмістях столиці можливі заморозки 0-3 градуси. У денні години температура підніметься до +20 градусів.

Після вихідних, за прогнозом синоптикині, має потепліти ще більше, а опадів знову не передбачатиметься.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прохолодна погода утримається в Україні до 20-22 вересня – її спровокував прихід арктичних повітряних мас. Втім, починаючи з 23-25 вересня, слід очікувати поступового потеплішання.