У понеділок, 3 серпня, в Україну повернеться тепла, суха і сонячна погода.

Про це синоптик Наталія Діденко повідомила на сторінці в Facebook, відзначивши, що похолодання було короткочасним явищем.

"Потепління і сонечко – в понеділок всюди. На Іллі дощі – хіба на сході і північному сході, температура повітря завтра ще буде скромною", – сказала синоптик, зазначивши, що вже 3-4 серпня температура знову "поскаче вгору".

Прогноз погоди від Українського гідрометцентру

Прогноз погоди від Українського гідрометцентру

В Україну повернеться потепління: синоптик уточнила прогноз погоди

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, серпень 2020 року в Україні буде спекотним з мінімальною кількістю опадів в першій половині місяця.