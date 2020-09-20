В Україну повернеться літнє тепло і сонце: з'явився прогноз на початок тижня

Наступного тижня в Україні буде тепло, сухо та сонячно.
Як повідомила в Facebook народний синоптик Наталка Діденко, осінь нагадуватиме про себе хіба що туманами, а ще холодними чи прохолодними ночами.
"У денні години очікується +20…+26 градусів", – зазначила вона.
У Києві також буде сонячно. У понеділок в столиці +22…+23 градуси, надалі до +25…+26 градусів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
восени 2020 року в Україні очікуються заморозки і три бабиних літа. За словами синоптиків, незважаючи на похолодання, в країні триває "метеорологічне літо".
За словами синоптика Леоніда Горбаня, перші заморозки в Україні можуть початися в кінці жовтня.