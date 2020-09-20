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В Україну повернеться літнє тепло і сонце: з'явився прогноз на початок тижня

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
1,7 т.
В Україні буде тепло, сухо та сонячно. Джерело: pixabay.com

Наступного тижня в Україні буде тепло, сухо та сонячно.

Як повідомила в Facebook народний синоптик Наталка Діденко, осінь нагадуватиме про себе хіба що туманами, а ще холодними чи прохолодними ночами.

"У денні години очікується +20…+26 градусів", – зазначила вона.

У Києві також буде сонячно. У понеділок в столиці +22…+23 градуси, надалі до +25…+26 градусів.

Facebook Наталки Діденко
Facebook Наталки Діденко
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Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаПрогноз погодипогодаНаталка Діденко
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