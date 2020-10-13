В Україну масово завозять російську вакцину від COVID-19, – Тодуров

Усі вакцини від грипу в Україні доставляють з-за кордону, вакцину від COVID-19 – масово завозять з Росії.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав доктор медичних наук, професор, кардіохірург Борис Тодуров.

Так відомий лікар прокоментував ситуацію, про яку розповіла ведуча телеканалу. Вона повідомила, що члени комітету Верховної Ради з охорони здоров'я, за даними його глави Михайла Радуцького, зробили щеплення від грипу, і запитала у Тодурова, де вони взяли вакцину.

Він відповів: "Думаю, усі вакцини сьогодні привозять з-за кордону. Українських вакцин немає. Яким чином і наскільки вони сертифіковані та легальні – я не знаю".

За його словами, в Україну також "вакцини сьогодні масово завозять з Росії – і цілі родини сьогодні вакцинуються російськими вакцинами".

Він уточнив, що йдеться про вакцину від коронавірусу.

Доказів ефективності та безпеки російської вакцини немає. Західні країни світу не поспішають погоджуватися на її застосування, а президент Володимир Зеленський наполягав, що Україна отримає безпечну вакцину від ЄС.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Офісі президента назвали три варіанти отримання вакцини від COVID-19 для України.