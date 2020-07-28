В Україну йдуть грозові дощі: синоптикиня назвала регіони, які заллє

У середу, 29 липня, в Україні очікується сонячна та спекотна погода, але в регіонах пройдуть грозові дощі.

Про це в Facebook повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко, попередивши, що в нашу країну увірветься атмосферний фронт північного циклону Dana.

"Цей фронт зумовить грозові дощі на заході України, у Житомирській, Вінницькій та місцями в Київській областях. Решта території належатиме сухій повітряній масі", – розповіла вона.

Карта погоди

За її прогнозом, в середу протягом дня очікується температура +30...+35 градусів, у західних областях +26...+30 градусів.

У Києві 29 липня місцями дощ, гроза, велика ймовірність опадів – у другій половині дня та ввечері. Температура вдень до +33 градусів.

У четвер, 30 липня, спека спаде до +26...+27 градусів. У столиці на вихідні, 1-2 серпня, температура повітря опуститься до +22...+24 градусів.

Прогноз погоди

Також, за словами Діденко, початок серпня в Україні не буде спекотним.

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