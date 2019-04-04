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В Україну йде аномальне тепло: з'явився уточнений прогноз

2.2тЧитати матеріал російською

У п'ятницю, 5 квітня, на території України буде сонячна і тепла погода, температура повітря місцями прогріється до +21 градуса.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, на заході південно-східний вітер посилиться до 15-18 м/с.

"На Волині та Рівненщині, а ввечері й у Житомирській області є ймовірність локальних дощів", — зазначила вона.

Температура повітря вночі становитиме від 3 тепла до 3 морозу. Вдень повітря прогріється до +10... +15 градусів. Трохи холодніше буде в Сумській і Харківській областях +8... +12 градусів.

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В Україну йде аномальне тепло: з'явився уточнений прогноз

У Києві 5 квітня буде сонячно. Вночі в столиці приблизно нуль, в околицях до 2 градусів морозу, вдень +10... +12 градусів.

У суботу-неділю в Україні потеплішає ще на декілька градусів, переважатиме сонячна погода, лише на Благовіщення в західних областях, а ввечері і на півночі можливі дощі.

За прогнозом Укргідрометцентру, 5 квітня в Україні буде без опадів. Вітер південно-східний (на Лівобережжі - північно-західний), 5-10 м/с, вдень в західних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 11-16° тепла, в східних областях 8-13°; на Закарпатті вночі 4-9° тепла, вдень 16-21°.

В Україну йде аномальне тепло: з'явився уточнений прогноз

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році весна не буде холоднішою норми і незабаром в країні знову підвищиться температура.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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