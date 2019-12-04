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4 грудня • оновлено в 13:34
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В Україну йде потепління: у Гідрометцентрі уточнили прогноз

1.2т
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В першій половині грудня на всій території України зберігатиметься нехарактерна для зими тепла погода.

У найближчі вихідні, 7 і 8 грудня, температура повітря вдень сягатиме +5... +10 градусів залежно від регіону. Про це OBOZREVATEL повідомив провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило.

"Ми спостерігаємо хвилі тепла і холоду. Щойно було похолодання – на більшій території України випав сніг. А через пару днів температура підвищиться", – сказав він.

За оцінками синоптика, підвищення температури, яке спостерігається в Україні 4 грудня – "це ще не потепління, це холод". "До кінця тижня буде до +5... +10 градусів по всій території України. Вночі десь будуть невеликі морози, -4... -5 градусів, десь +4... +5 градусів. Опадів не очікується", – уточнив він.

В Україну йде потепління: у Гідрометцентрі уточнили прогноз

Синоптик повідомив, що істотного зимового похолодання в першій половині грудня не прогнозується. "Перша половина місяця буде відносно теплою. Температура вище норми, і це нетипово", – зауважив він.

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Як писав OBOZREVATEL, синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що Україна у четвер, 5 грудня, перебуватиме під впливом чорноморського антициклону. Це означає, що опади в країні цього дня малоймовірні.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
Укргідрометцентр погода
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