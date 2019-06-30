В Україну йде пекельна спека: прогноз погоди на початок липня

На початку липня на територію України знову повернеться спека, однак жителі країни зможуть зітхнути з полегшенням.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, уточнивши, що перші дні нового місяця порадують українців різноманітністю.

"Липень Україні почнеться поверненням спеки. Завтра (1 липня. – ред.) – знову за +30 градусів! Сухо, сонячно. Але. 2 липня ще побуде спека, а з третього липня почне з'їжджати на південь і таки зійде", – пояснила вона.

Літо, спека pixabay

За словами Діденко, в Києві понеділок буде спекотним і сухим. І тільки через два дні температура знизиться.

"У столиці 1 червня ясно, у вівторок – місцями дощ, гроза. Погуляйте сьогодні побільше на справжньому повітрі, бо вже завтра буде лише кондиційоване", – підсумувала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик дав прогноз погоди на липень в Україні. Очікується справжня літня спека, яку розбавлять грозові дощі.

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