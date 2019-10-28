В Україну йде мороз і сніг: кому готуватися. Карта

У вівторок, 29 жовтня, на території України очікується суттєве похолодання.

За даними Укргідрометцентру, в південній частині, східних областях, на Закарпатті та Прикарпатті прогнозується невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Вітер західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Зниження температури 29 жовтня вночі складе до 1-6° тепла, вдень до 5-10°. На півдні і сході вночі буде 4-9°, вдень 11-16 °.

30 жовтня температура повітря становитиме вночі від 3° тепла до - 2° морозу, вдень до 2-7° тепла, на півдні країни вночі температура істотно не зміниться, вдень знизиться до 7-12°.

Мокрий сніг 24 канал

У Київській області 29 жовтня місцями невеликий дощ, 30 жовтня без опадів. Вітер західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/сек. Температура знизиться 29 жовтня вночі до 1-6 ° тепла, вдень до 5-10°; 30 жовтня вночі до 3° тепла - 2° морозу, вдень до 2-7° тепла.

31 жовтня істотних опадів в Україні не прогнозуються. Температура вночі становитиме 0-5° морозу, на Закарпатті та крайньому півдні країни, 1 листопада і в північних областях від 2° морозу до 3° тепла; вдень в Україні 2-7° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 10° тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 жовтня різко знизиться температура повітря, а на заході країни пройдуть дощі.

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