В Україну йде атмосферний фронт: синоптик попередила про погіршення погоди 25 травня

У понеділок, 25 травня, в Україні очікується прохолодна погода із періодичними дощами майже по всій території.

Адже атмосферний фронт, який вже зараз "порядкує" на заході країни, протягом доби пошириться східніше, принісши опади в більшість областей. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптикиня Наталія Діденко.

За її прогнозом, у перший день наступного тижня східна частина та південь чергуватимуть невеликі опади із сонцем. Вітер буде з півночі, на сході – з південного сходу, невеликий, максимум помірний.

В Україні 25 травня буде прохолодно і йтимуть дощі

Водночас заморозки нарешті відступлять і найближчої ночі по країні очікуються уже комфортніші +6… +12 градусів.

Удень же 25 травня передбачається +14… +17. Осередок холоду триматиметься над Київщиною та Карпатами – там стовпчики термометрів показуватимуть +9… +12 градусів, на сході та на Дніпропетровщині найтепліше – до +15… +20.

Атмосферний фронт в Україні Facebook/Наталія Діденко

У Києві понеділок очікується дощовим і холодним. Вночі, правда, буде трохи тепліше – до +8 градусів, але вдень лише в межах +12.

"Невелике потепління можна чекати з середи… Якщо серйозно, відчутніше тепло прийде в Україну з 1-го по 7 червня. Проте не впевнена, чи будуть усі задоволені", – підсумувала свій прогноз Діденко.

Карта погоди в Україні 25 травня Facebook/Наталія Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами кліматологів, літо 2020 року обіцяє бути примхливим – очікуються зливи, гради, шквали і посуха. Погода буде дуже нестабільною – від спеки до холоду і навпаки.

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