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14 березня • оновлено в 18:27
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В Україну йде арктичний холод з мокрим снігом і дощем. Карта

1.4т
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У неділю, 15 березня, в Україні через наступаючий арктичний холод істотно зміниться погода – очікується сніг з дощем.

Про це в Facebook повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.

"15 березня в Україні буде панувати повітряна маса арктичного походження: вночі 0-6 морозу, вдень 1-7 тепла, в південній частині вночі 0-4 тепла, вдень 3-8 тепла. Мокрий сніг, місцями з дощем, випадати в східних областях і на Сумщині. Там також очікується сильний північний вітер", – розповіла вона.

Карта погоди

Карта погоди

Facebook Наталія Діденко

Діденко зазначила, що на решті території України буде суха сонячна погода.

У Києві, 15 березня, за прогнозом очікується суха і сонячна погода. Днем буде середня температура близько +3 градусів, а вночі похолодає до -4.

"Весна бурхливими подіями компенсує мляву невиразну зиму", – підкреслила синоптикиня.

Карта погоди

Карта погоди

Facebook Наталія Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Володимир Деркач дав свіжий прогноз погоди до кінця березня в Україні.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Тег
погода
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