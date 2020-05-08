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8 травня • оновлено в 15:52
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В українських СІЗО з'явилися платні камери: скільки коштують. Фото

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У п’ятницю, 8 травня, в слідчих ізоляторах України почали функціонувати платні камери з поліпшеними умовами розміщення.

Як повідомив у Facebook міністр юстиції Денис Малюська, перші платні камери з'явилися в Київському СІЗО (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Денис Малюська розповів про платні камери

Денис Малюська розповів про платні камери

"Запрацювали 4 камери: одна 2-місна, одна 3-місна та дві 4-місні. Решту українських СІЗО підтягнуться трохи згодом", – зазначив він.

За словами глави Мінюсту, вартість розміщення у Києві залежить від терміну, за який здійснюється оплата: 2 000 грн за добу, 8 000 грн за тиждень та 12 000 грн за місяць.

"Для зручності наступного тижня забезпечимо можливість оплати онйлан на сайті "Онлайн будинок юстиції", – додав Малюська.

Він пояснив, що отримані кошти СІЗО будуть спрямовувати на підтримання належних умов утримання у безкоштовних камерах та на покриття собівартості утримання камер з поліпшеними умовами.

В українських СІЗО з'явилися платні камери: скільки коштують

Facebook Дениса Малюськи

В українських СІЗО з'явилися платні камери: скільки коштують

Facebook Дениса Малюськи

В українських СІЗО з'явилися платні камери: скільки коштують

Facebook Дениса Малюськи

В українських СІЗО з'явилися платні камери: скільки коштують

Facebook Дениса Малюськи

В українських СІЗО з'явилися платні камери: скільки коштують

Facebook Дениса Малюськи

В українських СІЗО з'явилися платні камери: скільки коштують

Facebook Дениса Малюськи

В українських СІЗО з'явилися платні камери: скільки коштують

Facebook Дениса Малюськи

В українських СІЗО з'явилися платні камери: скільки коштують

Facebook Дениса Малюськи

В українських СІЗО з'явилися платні камери: скільки коштують

Facebook Дениса Малюськи

Як писав OBOZREVATEL, раніше Денис Малюська заявив, що вважає засуджених до довічного ув'язнення інтелігентною та цікавою категорією засуджених. Він додав, що наймав би таких людей на роботу.

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Особа
Денис Малюська
Місце
Україна
Теги
Міністерство юстиції України Лукьянівский СІЗО
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ковпак сидор
ковпак сидор
А цены платных судей озвучьте.
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Теперь наш шоколадный опарыш-петя, а также трупчинов с яйценюхом поймут, что в тюрьме для них будут все условия.
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ковпак сидор
ковпак сидор
Да вы не уху ели? Теперь содержание под стражей в человеческих условиях будет стоить 500 уе.где вы цифры такие берете .В крутом отеле столько стоит номер в сутки.
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