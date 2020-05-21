В Україні з'явився новий епіцентр спалаху коронавірусу

У Рівненській області зафіксовано найвищий в Україні стрибок статистики захворюваності на коронавірус COVID-19 за добу.

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Якщо 19 травня в регіоні було виявлено 29 випадків зараження, то вже 20 травня цифра становила 70. Такі дані оприлюднив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"За останню добу найбільшу кількість коронавірусних випадків зареєстровано в Рівненській області – 70, Київській – 55, Чернівецькій – 46 та місті Києві – 65", – наголосив очільник МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

загалом в Україні зафіксували вже 19 706 випадків коронавірусу. Від хвороби померли 579 осіб, а одужали – 6 227.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що вісім областей України, зокрема західних, не відповідають критеріям для того, щоб запустити там транспорт у межах пом'якшення карантинних заходів.

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