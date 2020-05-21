Головна Новини
21 травня • оновлено в 11:01
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україні з'явився новий епіцентр спалаху коронавірусу

7.7т
Читати матеріал російською

У Рівненській області зафіксовано найвищий в Україні стрибок статистики захворюваності на коронавірус COVID-19 за добу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Якщо 19 травня в регіоні було виявлено 29 випадків зараження, то вже 20 травня цифра становила 70. Такі дані оприлюднив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"За останню добу найбільшу кількість коронавірусних випадків зареєстровано в Рівненській області – 70, Київській – 55, Чернівецькій – 46 та місті Києві – 65", – наголосив очільник МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна Рівне
Тег
Міністерство охорони здоров'я
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
1
Смішно
1
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги