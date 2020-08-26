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В Україні з'явився новий епіцентр COVID-19: область побила власний рекорд

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Суспільство
2,4 т.

  • На Одещині за 25 серпня зафіксували 186 хворих на коронавірус

  • Водночас за минулу добу від COVID-19 там не одужав жоден пацієнт, а померли ще двоє

  • У лідерах щодо стрімкого поширення інфекції залишаються також Буковина і Прикарпаття

Коронавірус в Україні

На Одещині за минулу добу зафіксували 186 хворих на COVID-19.

Одеська область стала лідером щодо коронавірусу в Україні за останню добу – його діагностували в 186 мешканців. Такої кількості хворих раніше в цьому краї не фіксували.

Такі дані опубліковано на сайті РНБО. Про це під час брифінгу 26 серпня розповів і міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У нас змінюються лідери, встановлюються антирекорди. І сьогодні це Одеська область, де ми зафіксували 186 – найбільшу кількість випадків, яка нині є", – зазначив глава МОЗ.

Карта поширення коронавірусу в Україні

Карта поширення коронавірусу в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)

Окрім Одещини, найбільше нових заражень COVID-19 за 25 серпня лабораторно підтверджено в:

  • Тернопільській області – 181;

  • Харківській області – 177;

  • Львівській області – 171;

  • Чернівецькій області – 170;

  • Івано-Франківській області – 167;

  • Київській області – 96;

  • Києві – 95.

Регіони-лідери за кількістю виявлених випадків COVID-19 в Україні 25 серпня

Регіони-лідери за кількістю виявлених випадків COVID-19 в Україні 25 серпня (covid19.rnbo.gov.ua)

Зауважимо, що в Одеській області за минулу добу не зафіксували одужання від COVID-19, тоді як у Львівській хворобу побороли 84 пацієнтів, Київській – 57, у столиці – 54, в Чернівецькій області – 44, Івано-Франківській – 31, Тернопільській – 12 та Харківській – 10.

Крім цього, у регіонах-лідерах за добовим приростом інфікування коронавірусом підтверджено по декілька смертей від нього: на Харківщині – 5, Буковині та Прикарпатті – по 4, Львівщині – 3, Одещині та в Києві – по 2, у Київській та Тернопільській областях – по 1.

"Давайте зрозуміємо, що ми живемо в новій реальності. Давайте дотримуватися простих правил, які встановлені в нашій країні заради нашої ж безпеки в умовах пандемії", – підкреслив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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УкраїнаКоронавірусМіністерство охорони здоров'яМаксим Степанов
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