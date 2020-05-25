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25 травня • оновлено в 07:50
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В Україні з'явився новий епіцентр COVID-19: кількість заражених росте

2.3т
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За минулу добу, 24 травня, в Рівненській області зареєстровано 13 нових випадків захворювання на COVID-19.

Всього в регіоні зафіксовано 1437 випадків зараження, повідомив в Facebook глава Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Нові випадки зараження виявлені в Рівному, смт Рокитне, в Сарненському, Костопільському, Березнівському та Здолбунівському районах. Вік хворих від 45 до 78 років.

COVID-19 в Україні

COVID-19 в Україні

Серед нових хворих є чотири медпрацівника інфекційного відділення, три співробітника і один підопічний будинку-інтернату для людей похилого віку.

Всього на Рівненщині від ускладнень від COVID-19 померла 31 особа, побороли хворобу – 599 пацієнтів.

На перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі і Центрі громадського здоров'я знаходиться 375 зразків.

В Україні з'явився новий епіцентр COVID-19: кількість заражених росте

Як повідомляв OBOZREVATEL, в місті Здолбунів Рівненської області зафіксовано спалах COVID-19 в будинку для літніх людей.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Рівне
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    Вилікувалися: 7108. Померли: 617.

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