В Україні знову чекають на "велику воду": які регіони опинилися в небезпеці

В Україні 30 червня через сильні дощі в деяких областях очікується підвищення рівнів води в річках.

За даними рятувальників, це може призвести до затоплення угідь та доріг. Про це з посиланням на прогноз Укргідрометцентру повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, внаслідок дощового паводку через Дністровські водосховища та добігання паводкової хвилі рівні води можуть піднятися на 0,2-0,5 м у нижній течії Дністра на Одещині. Водночас імовірне затоплення заплави, сільськогосподарських угідь та окремих об’єктів у населених пунктах Біляївського району області, автодороги Одеса – Рені.

Крім цього, на рiчках басейну Днiстра у Львiвській та Iвано-Франкiвській областях очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3-1,3 м над рiвнями станом на ранок 29 червня. Мiсцями можливий вихiд води на заплаву, формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах також iснує загроза утворення окремих селевих потоків.

У ДСНС України додають, що через дощі останнього дня червня вже 2 липня на рiчках басейну Прип'ятi рівень води може піднятися на 0,1-0,5 м. Подекуди можливе досягнення вiдмiтки затоплення присадибних дiлянок в окремих прирічкових населених пунктах р. Прип'ять у Ратнiвському районі та р. Вижівка у Старовижівському районі Волинської областi.

На р. Боржава в с. В. Ремети 30 червня очiкується вiдновлення пiдвищення рiвня води на 0,8-1,3 м з початковим виходом води на заплаву. А 1-2 липня – проходження максимального рівня дощового паводку на р. Дністер у створі поста с. Маяки, що в Біляївському районі Одеської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екологи вважають, що на наймасштабніші за останні 10 років паводки на Прикарпатті вплинула низка факторів. Вони розповіли про причини руйнівної стихії й те, чи можна їй запобігти в майбутньому.