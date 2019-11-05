В Україні зникнуть дитбудинки: в Кабміні озвучили терміни

Україна відмовиться від виховання дітей в інтернатах і трансформує їх у найближчому майбутньому.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час презентації до другого читання Держбюджету-2020. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У нас діє неправильна система – інтернати. Світ відмовляється від цього на користь виховання в умовах, наближених до сім'ї. Ми будемо рухатися цим шляхом", – сказав він.

В Україні зникнуть інтернати Ілюстрація

Гончарук уточнив, що Кабмін має намір трансформувати інтернати вже в 2020 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про те, що в Україні до 2020 року зникнуть дитбудинки говорила колишній міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун.

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