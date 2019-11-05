Головна Новини
5 листопада • оновлено в 13:05
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україні зникнуть дитбудинки: в Кабміні озвучили терміни

1.1т Читати матеріал російською

Україна відмовиться від виховання дітей в інтернатах і трансформує їх у найближчому майбутньому.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час презентації до другого читання Держбюджету-2020. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У нас діє неправильна система – інтернати. Світ відмовляється від цього на користь виховання в умовах, наближених до сім'ї. Ми будемо рухатися цим шляхом", – сказав він.

Новини
"У важкому стані": Гончарук розповів про колосальні витрати України на держборг

В Україні зникнуть інтернати

В Україні зникнуть інтернати

Ілюстрація

Гончарук уточнив, що Кабмін має намір трансформувати інтернати вже в 2020 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про те, що в Україні до 2020 року зникнуть дитбудинки говорила колишній міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки