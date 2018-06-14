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В Україні зникне Московський патріархат - Філарет

5.3тЧитати новину російською

У разі створення Єдиної помісної церкви в Україні, це об'єднання буде найбільшим, так як до складу будуть входити УПЦ КП, УАПЦ та окремі єпископати УПЦ МП.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив глава УПЦ Київського патріархату Філарет.

"Якщо ми отримаємо Томос, то Українська церква буде єдина. І не просто єдина - а найбільша. Зараз Київський патріархат в порівнянні з Московським вдвічі більший", - сказав він.

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За словами Філарета, "залишок Московського патріархату повинен називатися Російською Православною церквою в Україні".

"Правами буде користуватися такими ж, як і Українська церква, тому що закон для всіх церков і релігій в Україні один. Але це буде порівняно невелика церква, і впливу вона вже не матиме", - додав він.

Нагадаємо, глава УПЦ КП також заявив, про передачу Києво-Печерської та Почаївської лавр Української церкви, а також оцінив можливість появи жінок-священиків в УПЦ КП .

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Морисян Евгений
Морисян Евгений
Да не получите вы никакой томос. Раскольники нигде не нужны.
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