В Україні зникне Московський патріархат - Філарет

У разі створення Єдиної помісної церкви в Україні, це об'єднання буде найбільшим, так як до складу будуть входити УПЦ КП, УАПЦ та окремі єпископати УПЦ МП.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив глава УПЦ Київського патріархату Філарет.

"Якщо ми отримаємо Томос, то Українська церква буде єдина. І не просто єдина - а найбільша. Зараз Київський патріархат в порівнянні з Московським вдвічі більший", - сказав він.

За словами Філарета, "залишок Московського патріархату повинен називатися Російською Православною церквою в Україні".

"Правами буде користуватися такими ж, як і Українська церква, тому що закон для всіх церков і релігій в Україні один. Але це буде порівняно невелика церква, і впливу вона вже не матиме", - додав він.

Нагадаємо, глава УПЦ КП також заявив, про передачу Києво-Печерської та Почаївської лавр Української церкви, а також оцінив можливість появи жінок-священиків в УПЦ КП .