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9 лютого • оновлено в 03:16
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В Україні змінять правила видачі паспортів: що важливо знати

9.1т
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У 2020 році буде запроваджено нову форму видачі паспортів та ідентифікаційного коду.

Як повідомляє Міністерство цифровий трансформації України, батькам і підліткам не знадобиться двічі збирати документи, щоб оформити паспорт та отримати ідентифікаційний код.

Нова послуга ID-14 буде доступна вже в цьому році. Тепер 14-річні громадяни України будуть отримувати паспорт та код одночасно. Для цього потрібно особисто звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби або в Центр надання адміністративних послуг за місцем проживання.

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В Україні змінять правила видачі паспортів: що важливо знати

Послугу варто оформити не пізніше ніж через місяць після досягнення 14 років. ID-карту можна буде отримати протягом 20 робочих днів. Для всіх, хто отримує паспорт громадянина України вперше – все безкоштовно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерство цифровий трансформації 6 лютого представило свій мобільний додаток "Дія", яке дозволить українцям користуватися багатьма державними послугами за допомогою смартфона.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Тег
паспорт
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