В Україні змінилися правила оформлення ДТП: що нового

В Україні з 12 червня по-новому почали оформляти ДТП і порушення Правил дорожнього руху - тепер діє наказ міністерства №318, згідно з яким розширено права як патрульних поліцейських, так і водіїв та інших учасників руху - велосипедистів, пішоходів.

Правозахисники відзначають плюси змін, але побоюються, що поліцейські отримали більше свободи для маніпуляцій з протоколами. В патрульної поліції запевняють, що всі дії копів контролює відеокамера, пише "Сегодня".

Одним з нововведень для водіїв стало те, що учасникам аварії патрульні тепер зобов'язані дозволити зняти копію схеми ДТП безпосередньо на місці. Раніше це було на розсуд інспекторів. При відмові учасникам аварії доводилося звертатися в поліцію із заявою про видачу паперової копії схеми.

Крім того, тепер при відмові водія (пішохода, велосипедиста) підписати протокол про порушення ним правил дорожнього руху, патрульні не зобов'язані фіксувати відмова підписами не менше ніж двох свідків, досить вказати, що водій від підпису відмовився.

Поліцейські тепер зобов'язані вести строгий облік бланків протоколів та постанов з адмінсправи. Протягом трьох днів після складання протоколу (по пияцтву за кермом - протягом доби) повинні внести матеріали по адмінсправі в базу даних (було - 5 днів для всіх) і протягом 10 днів направити їх до суду (було - протягом місяця).

Матеріали про адмінпорушення будуть зберігатися 3 роки (замість року), а ось фото- і віддання можна знищити вже через місяць (замість 3 місяців). На вимогу водія цей термін можуть продовжити.

Правозахисники по-різному оцінюють зміни. Головний плюс, на їхню думку, - надання права відразу ж зафіксувати на фото схему ДТП і строгий облік протоколів. На думку автоюриста Володимира Караваєва, фотофіксація з боку потерпілого або винуватця не дозволить фальсифікувати схему ДТП при розгляді справи в суді. А облік протоколів зменшить хабарництво.

Також він упевнений, що скасування вимоги свідків того, що водій не підписав протокол про порушення, що не відкриє шлях до фальсифікацій.

У свою чергу, в патрульної поліції категорично заперечують можливість зловживань з боку патрульних.

"Усі їхні дії фіксуються на боді-камеру. Також кожен адмінматеріал можна оскаржити в суді або написати скаргу на незаконні дії патрульних", - роз'яснила керівник прес-служби патрульної поліції Яна Кутова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з початку року в ДТП загинуло 988 осіб.