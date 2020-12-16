В Україні змінили правила виклику швидкої допомоги

У середу, 16 грудня, Кабінет Міністрів України затвердив розподіл викликів швидкої допомоги на чотири категорії залежно від стану пацієнта. На думку урядовців, це дозволить зробити роботу медиків більш організованою та забезпечити прибуття бригади до хворого у невідкладних випадках протягом 10 хвилин.

Відповідне рішення було ухвалено під час засідання Кабміну, яке транслювалося на YouTube-каналі. Зокрема, звернення до екстреної медичної допомоги розподілятимуться на критичні, екстрені, неекстрені та непрофільні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Відсутність або непостійність дихання пацієнта.

Велика крововтрата або кровотеча.

Важкі травми (на кшталт удару струмом чи блискавкою) та отруєння.

Гострі та хронічні захворювання.

Порушення свідомості.

Ознаки кровотечі.

Ознаки гострого коронарного синдрому.

Ознаки гострого мозкового інсульту.

Розлади дихання.

Серйозні травми різного походження та отруєння.

Гострі та хронічні хвороби.

До цієї категорії віднесли випадки, в яких стан людини не є невідкладним, а відтермінування надання медичної допомоги не призведе до погіршення стану здоров'я.

Стан таких хворих не є невідкладним і не потребує втручання екстрених бригад. Крім того, цю категорію громадян можна консультувати дистанційно, без оцінки ситуації на місці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді водіїв усіх бригад швидкої допомоги в Києві зобов'язали їздити на виклики з увімкненою сиреною та проблисковими маячками. Медики припустили, що так населення спонукають задуматися про небезпеку коронавірусу.