В Україні змінили карантинні зони: "жовтих" і "зелених" не залишилося. Карта

В Україні знову оновили список населений пунктів за рівнями епідемічної небезпеки – всі розділили між "червоною" і "помаранчевою" зонами. Нове зонування діятиме з 9 листопада й упродовж наступних двох тижнів.

Рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 6 листопада. Про це повідомив у Telegram міністр Кабміну Олег Немчінов.

Згідно з новим списком, столиця України Київ, яка останнім часом тримає лідерство за кількістю щоденно виявлених випадків інфікування короонавірусом, залишається у "помаранчевій" зоні.

Натомість більшість обласних центрів, як-от Харків, Житомир, Рівне, Ужгород, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Чернівці, Хмельницький, Миколаїв, Полтава, Суми і Чернігів, а також великі райони в них опинилися в найгіршій, "червоній" зоні.

До "червоної" зони буде віднесено:

місто Козятин та Тиврівський район Вінницької області;

міста Володимир-Волинський , Ковель та Нововолинськ, Іваничівський, Ківерцівський, Любешівський, Маневицький та Турійський райони Волинської області;

Царичанський район Дніпропетровської області;

міста Вугледар, Краматорськ , Новогродівка, Слов'янськ та Слов’янський район Донецької області;

міста Житомир , Бердичів, Коростень, Малин та Новоград-Волинський, Андрушівський, Баранівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Малинський, Народицький, Новоград-Волинський, Овруцький, Олевський, Попільнянський, Пулинський, Радомишльський, Романівський, Ружинський, Хорошівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

міста Ужгород , Берегове та Чоп, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;

міста Запоріжжя та Мелітополь, Новомиколаївський, Оріхівський, Пологівський та Чернігівський райони Запорізької області;

міста Івано-Франківськ , Бурштин, Калуш та Коломия, Галицький, Городенківський, Косівський, Тисменицький та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Васильків , Обухів, Переяслав та Фастів , Баришівський, Кагарлицький, Миронівський та Обухівський райони Київської області;

Марківський район Луганської області;

Миколаївський, Перемишлянський, Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;

місто Миколаїв Миколаївської області;

міста Ізмаїл та Чорноморськ, Арцизький, Балтський, Березівський, Лиманський, Подільський, Савранський та Саратський райони Одеської області;

міста Полтава , Гадяч, Горішні Плавні, Кременчук, Лубни та Миргород, Великобагачанський, Гадяцький, Глобинський, Гребінківський, Диканський, Зіньківський, Карлівський, Кобеляцький, Козельщинський, Котелевський, Кременчуцький, Лохвицький, Лубенський, Машівський, Миргородський, Новосанжарський, Оржицький, Пирятинський, Полтавський, Решетилівський, Семенівський, Хорольський, Чорнухинський, Чутівський та Шишацький райони Полтавської області;

міста Рівне та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький, Рівненський та Сарненський райони Рівненської області;

міста Суми , Ромни та Сумський район Сумської області;

міста Бережани , Кременець та Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський та Шумський райони Тернопільської області;

міста Харків , Лозова, Первомайський та Чугуїв, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Зачепилівський, Золочівський, Коломацький, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області;

Великоолександрівський район Херсонської області;

міста Хмельницький , Кам'янець-Подільський, Нетішин, Славута, Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Красилівський, Летичівський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський, Хмельницький та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

міста Ватутіне, Золотоноша, Канів та Сміла, Маньківський та Тальнівський райони Черкаської області;

міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;

міста Чернігів та Ніжин, Варвинський та Куликівський райони Чернігівської області.

Тоді як всі решта адміністративно-територіальних одиниць України потраплять до "помаранчевої" зони дії адаптивного карантину, яка встановлюється на 14 днів.

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