В Україні зіпсується погода: синоптики озвучили прогноз

В Україні в суботу, 11 квітня, очікується прохолодна і хмарна погода, місцями з невеликими дощами і проясненнями.

Хоча вдень на сонечку повітря прогріється до +15°С. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, уночі суботи в західних та Житомирській областях спостерігатимуться сильні заморозки 0-5° (ІI рівень небезпечності – помаранчевий). А в південних та на Закарпатті вони будуть на поверхні ґрунту 0-5°(І рівень небезпечності – жовтий).

Загалом 11 квітня в багатьох регіонах очікується мінлива хмарність, дощ можливий вночі у східних та Запорізькій областях. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У північних і центральних областях вночі прогнозується 0... +3°С, вдень температура повітря становитиме +10... +12°С. На заході вночі +1... +4°С, удень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах +12... +14°С.

У східній частині вночі очікується до +4... +6 і вдень – до +10... +11°С. На півдні країни вночі +4... +6°С, вдень повітря прогріється до +11... +15°С.

Погода в Україні 11 квітня

Як повідомляв OBOZREVATEL, метеорологиня Віра Балабух розповіла, що в квітні в Україні буде тепла і дощова погода, але вже в травні очікується сильна посуха.

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