Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україні запрацював закон про мову: що тепер буде

7.8т Читати матеріал російською

У вівторок, 16 липня, в Україні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Документ, який пережив дві тисяч правок, встановлює наступні норми використання української мови:

  • вона стає обов'язковою для використання в публічному просторі;

  • у державному і комунальних секторах;

  • у транспорті та закладах громадського харчування;

  • на підписах і маркуванні товарів і послуг;

  • у медичній та освітній сферах;

  • у театральних виставах і дубляжі кіно;

  • на телебаченні, в інтернеті і друкованих ЗМІ.

Новини
"Це нерозумно або підло": у Зеленського зробили нову скандальну заяву про мову

Закон про мови в Україні

Закон про мови в Україні

ТСН

При цьому дія цього закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.

Порушення прав громадян на отримання послуг українською мовою в держустановах і визначених законом публічних сферах будуть каратися штрафами. Максимальна сума – 11 тис. 900 грн. Ці норми почнуть діяти через три роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Закон про мови" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Закон про мови Мовний скандал
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
26
15
Смішно
16
Цікаво
6
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
CARGO 100
CARGO 100
Донбасс, похоже, один не останется. Скачите дальше ...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
CARGO 100, когда на Донбассе окончательно захлопнется "мышеловка" РФ вот тогда начнут пищать даже русскогаварящие. В принципе сейчас писк уже слышно.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Следующий указ...все свiдомо МАНДАйнутое бидло ходить круглосуточно, исключительнов вышиванках!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Лично мне пофиг абсолютно что русский что украинский я обидва знаю)))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Артеллерист Моня, не ображайся, але використовувати суржик - це ще не є знанням обох мов.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel