В Україні запрацював закон про мову: що тепер буде

У вівторок, 16 липня, в Україні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Документ, який пережив дві тисяч правок, встановлює наступні норми використання української мови:
вона стає обов'язковою для використання в публічному просторі;
у державному і комунальних секторах;
у транспорті та закладах громадського харчування;
на підписах і маркуванні товарів і послуг;
у медичній та освітній сферах;
у театральних виставах і дубляжі кіно;
на телебаченні, в інтернеті і друкованих ЗМІ.
Закон про мови в Україні
ТСН
При цьому дія цього закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.
Порушення прав громадян на отримання послуг українською мовою в держустановах і визначених законом публічних сферах будуть каратися штрафами. Максимальна сума – 11 тис. 900 грн. Ці норми почнуть діяти через три роки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 квітня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
За відповідний документ проголосували 278 народних депутатів, проти — 38. Голосування почалося зі слів спікера парламенту Андрія Парубія "Слава Україні!".
Народний депутат від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул подав до Верховної Ради проект постанови, яка блокує підписання мовного закону. Він зазначив, що ні спікер парламенту Андрій Парубій, ні президент Петро Порошенко не зможуть підписати цей закон.
Глава Верховної Ради Андрій Парубій ще тоді анонсував підписання закону про державну мову №5670-д 14 травня.
14 травня Верховна Рада України відхилила всі чотири проектипостанов, які блокували підписання законопроекту №5670-д про українську мову.
Ухвалення історичного закону викликало бурхливу реакцію в Росії. Так, скандальна спікер МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Україну в порушенні Мінських домовленостей закріпленням української мови як єдиної державної.
Зі свого боку топ-пропагандист Володимир Соловйов звинуватив Україну у підтримці "нацистських" законів і заявив, що українці ставляться до росіян, як гітлерівці до євреїв.
Крім того, він назвав український мовний закон дискримінацією прав російськомовних українців і пояснив голосування за нього примусом народу до власної мови.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Закон про мови" на сайті "OBOZREVATEL".