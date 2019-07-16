В Україні запрацював закон про мову: що тепер буде

У вівторок, 16 липня, в Україні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Документ, який пережив дві тисяч правок, встановлює наступні норми використання української мови:

вона стає обов'язковою для використання в публічному просторі;

у державному і комунальних секторах;

у транспорті та закладах громадського харчування;

на підписах і маркуванні товарів і послуг;

у медичній та освітній сферах;

у театральних виставах і дубляжі кіно;

на телебаченні, в інтернеті і друкованих ЗМІ.

Закон про мови в Україні ТСН

При цьому дія цього закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.

Порушення прав громадян на отримання послуг українською мовою в держустановах і визначених законом публічних сферах будуть каратися штрафами. Максимальна сума – 11 тис. 900 грн. Ці норми почнуть діяти через три роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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