В Україні ухвалили новий правопис: оприлюднено повний текст змін

В Україні опублікували повний текст нового Українського правопису, ухваленого 22 травня Кабінетом Міністрів.

Так, документ на 282 сторінки з'явився на сайті Інституту мовознавства імені Олександра Потебні Національної академії наук.

"Офіційна публікація документу ще попереду, проте вже зараз можемо оприлюднити основні зміни з короткими поясненнями і прикладами", – пояснили в описі.

Український правопис РБК-Україна

Також був опублікований скорочений конспект, у якому всі зміни розділили на дві групи: остаточні і варіантні доповнення до чинних норм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні 2018 року Українська Нацкомісія з питань правопису висунула на обговорення громадськості проект нової редакції Українського правопису.

Також Кабмін публікував повний текст нової редакції Українського правопису. У Міносвіти нагадали, що до цього останні зміни в нього вносилися в 2012 році.

Крім того, в ексклюзивному опитуванні від OBOZREVATEL, українці висловили свою думку про новий правопис.

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