В Україні закодують ще 10 телеканалів: з'явився список

Ще 10 українських телеканалів можуть закодувати свій супутниковий сигнал найближчим часом.

Йдеться про мовників, які не входять до медіа-груп. Серед них MusicBox, Xsport, "Трофей", "Терра", "Наука", "Фауна", "Кус-кус", "36.6", "Дача" та "Епоха", повідомили "Телекритиці" їх представники.

Генеральний продюсер MusicBox Сергій Кобель у коментарі виданню підтвердив, що сигнал каналу буде закодований 1 березня.

У пресслужбі Xsport повідомили, що рішення про кодування вже прийняте, але коли саме це станеться, поки не уточнюється.

Директор PayTV-напрямку Film.UA Наріман Гусейнов повідомив, що група веде "певну роботу" в питанні кодування "Кус-Куса", "36.6", "Дачі" й "Епохи".

Телеканали групи "Континент ТБ" ("Трофей", "Терра", "Наука" і "Фауна"), за словами генерального продюсера групи Андрія Медведя, будуть закодовані найближчим часом.

При цьому Xsport, "36.6", "Дача" і "Епоха" вже умовно кодують свій супутникової сигнал системою кодування BISS, яку "відкривають" практично всі супутникові тюнери.

Нагадаємо, з 28 січня 23 українських канали вже заблокували безкоштовний супутниковий сигнал.

Ще 10 телеканалів закодують Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, закриття сигналу на супутниках українські ТБ-канали обумовлюють тим, що таким чином вони борються з піратством і незаконним поширенням інтелектуальної власності.

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