Головна Новини
28 січня • оновлено в 11:04
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україні закодували популярні канали: як продовжувати їх дивитися

6.6т
Читати матеріал російською

В Україні з 28 січня 23 українські канали заблокують безкоштовний супутниковий сигнал.

У цілому, український глядач попрощається з низкою найпопулярніших каналів: 1 + 1, 2 + 2, ТЕТ, Бігуді, Уніан, Плюсплюс, ICTV, СТБ, Новий канал, М1, М2, оце ТБ, ТРК Україна, НЛО ТБ, Індиго, Інтер , НТН, К1, Піксель, К2, Enter-фільм, Мега, Zoom.

Новини
Нове кодування телеканалів та діджиталізація: що змінюється

Кодування телеканалів в Україні

Кодування телеканалів в Україні

ITC

Як продовжити дивитися закодовані канали

1. Використовувати вже наявну супутникову антену. Для цього потрібно замінити тюнер на більш сучасну модель. Купити її можна або у провайдера, або ж в магазині техніки.

2. Використовувати цифрове ефірне телебачення Т2. Йдеться про наявність ефірної антени і цифрового приймача DVB-Т2 (тюнера).

3. Перейти на кабельне телебачення. Вартість такої послуги, за даними ЗМІ, від 49 грн в місяць.

4. Використовувати IPTV від інтернет-провайдера. Більшість провайдерів пропонують пакети, в які відразу вже входить і нтернет, і ТБ.

5. Перейти на ОТТ-сервіси. Для цього потрібні хороший інтернет і телевізор, який підтримує SmartTV. Або ж можна використовувати в цих цілях ноутбук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, закриття сигналу на супутниках українські ТВ-канали обумовлюють тим, що таким чином вони борються з піратством і незаконним поширенням інтелектуальної власності.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Україна
Теги
телеканал Інтер телеканал 1+1
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
40
21
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бегунов Юрий
Бегунов Юрий
Погано, що російські канали залилились на супутниковому. І вгадайте, що будуть дивитись виборці зеленського?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Коскин Александр
Коскин Александр
На х*р эта украинская лабуда. Смотрим дальше российское ТВ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
семенов Александр
семенов Александр
Это всё делается в рамках" протыстояння российськый агрэссии".Если раньше ,например жители Крыма могли по спутнику смотреть украинские каналы то теперь фигушки!!! На смену транспортний,продуктовий , елэкртычний ,газовий и Водний Блокади, пришла информацийна !!!! Скоро все крымчане не выдержат и проведут рэхверендум о возвращении в Украину )))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги