Станом на ранок 27 червня в Україні офіційно підтверджено 42 065 випадків коронавірусної інфекції. З них 948 були виявлені за минулу добу.

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Від COVID-19 в країні померли вже 1110 осіб (+24 за добу), а 18 701 пацієнт (+402 за добу) повністю поборов хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в областях: Львівській – 168, місті Київ – 140 і Рівненській – 111.

Україна тримає високий темп поширення COVID-19: статистика на 27 червня

Україна тримає високий темп поширення COVID-19: статистика на 27 червня

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