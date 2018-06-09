В Україні з підручників хочуть прибрати слово "батьки": названо причину

Міністерство освіти і науки України виявило порушення під час антидискримінаційної експертизи шкільних підручників.

Як говориться в прес-службі відомства, наприклад слово "батьки" можуть замінити на "рідні", тому що багато дітей живуть в неповних сім'ях або виховуються іншими родичами. Крім того, є застереження до макетів підручників із зображенням виключно повної сім'ї.

"На жаль, з зараз в Україні 3 мільйони дітей проживають у неповних сім’ях, а це – майже 40%. Йдеться і про дітей, які живуть виключно з дідусями та бабусями, зі старшими братами та сестрами, з тітками та дядьками. Ця ситуація особливо загострена, бо частина дітей втратила своїх батьків внаслідок російської агресії на сході України", - пояснили у відомстві.

За даними Міносвіти, завдання в підручнику по типу "Разом з батьками складіть розпорядок дня вашої родини" підкреслюють обмежені можливості майже половини українських дітей і змушують їх відчувати неповноцінність, що неприпустимо.

"Експертиза виявила, що більшість дітей не можуть знайти в українських підручниках ні віддзеркалення себе, ні віддзеркалення своїх рідних, ні тих особливих обставин, в яких вони живуть. Зокрема, було знайдено та вилучено з підручників чимало недопустимих для демократичної країни анахронізмів на кшталт висловлювань "негри", "жиди", "цигани", - пояснили у відомстві.

Крім того, експертиза виявила відсутність героїв, які представляють людей з інвалідністю, а людей похилого віку зображено виключно немічними.

Відзначається, що сьогодні 6% населення країни (близько 2,5 млн осіб) - це люди з інвалідністю. При цьому, в Міністерстві не уточнили, яким чином змінять образ літніх людей або героїв, які не мають соматичних і психічних дефектів.

Відомство також визнало дискримінацією "завдання, які зображують хлопчиків/дівчаток у стереотипних ролях, тим самим пропагуючи застарілі форми поведінки".

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