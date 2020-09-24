В Україні вже почалася друга хвиля коронавірусу, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про другу хвилю COVID-19 в Україні.

Як повідомляє Укрінформ, про це він сказав під час спільної з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою пресконференції у Братиславі. За словами Зеленського, під час першої хвилі коронавірусу навесні на 40 млн українців було захворілих від 100 до 300 людей на день.

"Сьогодні ми маємо три тисячі захворілих на день. На жаль, це і є друга хвиля в Україні", – зазначив глава держави.

Він також запевнив, що рішення про заборону на в'їзд в Україну іноземцям є правильним.

"Ми не можемо ризикувати як українцями, так і громадянами з інших країн, які прибувають в Україну. Тому, коли стабілізується ця ситуація, в Україні буде відкрито кордони обов'язково", – додав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 24 вересня в Україні офіційно підтверджено 188 106 випадків коронавірусної інфекції. З них 3372 – виявлено за минулу добу.