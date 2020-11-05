В Україні введуть новий показник для 'червоної' зони

В Україні мають намір запровадити новий показник для "червоної" зони карантину, пов'язаний із кількістю позитивних тестів на COVID-19.

Про це на брифінгу в четвер, 5 листопада, повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Ми пропонуємо ввести додатковий показник: якщо, окрім 320 на 100 тисяч населення захворюваність перевищує і територія переходить у "червоний" рівень, і на цій території показник тестування позитивних результатів перевищує 20% від усіх відсотків протестованих, то ми пропонуємо обмежити і не дозволяти прибирати з цього переліку протиепідемічні обмеження, а застосовувати повністю весь перелік", – пояснив чиновник.

Ляшко зазначив, що зараз в Україні цей показник становить 19%. Однак, є регіони, де такий показник становить 42%.

Крім того, у "червоних" зонах можуть дозволити роботу магазинів тільки в певний час – з 7:00 до 20:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL , МОЗ вимагатиме у Кабінету міністрів посилити карантин в Україні через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус.