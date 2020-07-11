В Україні введуть електронний лікарняний: як він працюватиме

В Україні найближчим часом буде запроваджено електронний лікарняний лист.

Як розповів на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, електронний лікарняний більш зручний як для пацієнта, так і для будь-якого лікаря (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кожного року МОЗ закуповувало листки непрацездатності більше ніж на 4 млн грн, надалі це стане недоречним", – заявив він.

За словами Степанова, вже розроблено відповідні механізми і спільно з Пенсійним фондом впроваджено модель використання електронних лікарняних.

"Ми звернулися до наших лікарень щодо тестування цієї моделі. Вона буде заповнюватися на веб-ресурсах Пенсійного фонду, де лікар відразу зможе заповнити і за допомогою електронного цифрового підпису підписати цей лікарняний", – зазначив глава МОЗ.

Він додав, що зараз відбувається режим тестування і отримання відгуків від лікарень. Вже відгукнулися більше 700 лікарень.

"Я думаю тиждень-два ми протестуємо і налаштуємо систему, і вже в серпні ми плануємо її запустити", – спрогнозував Степанов.

Спочатку система працюватиме в тестовому режимі, коли будуть і електронні, і звичайні лікарняні, для того, щоб перехід був поступовим і всі до нього звикли.

"В майбутньому ми достатньо швидко перейдемо повністю на електронний реєстр лікарняних, що знизить будь-які фальсифікації", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні людям, які через коронавірус перебувають на лікарняному або в самоізоляції під наглядом медиків, соцстрах компенсуватиме 50% від зарплати.