В Україні вперше зафіксовано понад 160 жертв коронавірусу за добу

В Україні встановлено новий рекорд смертності від коронавірусу COVID-19 за добу з початку пандемії – 165 жертв.

Про це свідчать дані пресслужби Ради національної безпеки та оборони. Водночас у країні зафіксовано і максимальний показник тих, хто одужав від хвороби протягом останньої доби – 3 306 пацієнтів.

Загалом за весь час розповсюдження коронавірусу Україною його вдалося подолати 148 642 особам, а померли від наслідків хвороби вже 6 755 громадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL: