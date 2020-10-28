В Україні вперше зафіксовано понад 160 жертв коронавірусу за добу
Загалом пандемія забрала життя 6 755 громадян
Подолати небезпечну хворобу вдалося 148 642 особам
Лише за останню добу одужали понад 3 тисячі пацієнтів
В Україні встановлено новий рекорд смертності від коронавірусу COVID-19 за добу з початку пандемії – 165 жертв.
Про це свідчать дані пресслужби Ради національної безпеки та оборони. Водночас у країні зафіксовано і максимальний показник тих, хто одужав від хвороби протягом останньої доби – 3 306 пацієнтів.
Загалом за весь час розповсюдження коронавірусу Україною його вдалося подолати 148 642 особам, а померли від наслідків хвороби вже 6 755 громадян.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
попередній рекорд смертності був встановлений в Україні 19 жовтня. Тоді за добу від коронавірусної інфекції померло 113 осіб. Одужала того дня також рекордна кількість людей – 3 044.
Нагадаємо, станом на ранок середи, 28 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 363 075 випадків коронавірусної інфекції. З них 7 474 виявлені за минулу добу.
У світі за кількістю інфікованих Україна посіла 22 місце.
Показово, що Кіровоградська область України єдина демонструє позитивні показники щодо захворюваності на коронавірус.
Зокрема, якщо в інших регіонах відповідний діагноз підтверджується в сотень чи навіть пів тисячі осіб щодня, то тут – трохи більш ніж у 50.