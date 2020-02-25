Навесні 2020 року на Волині, в "болотному" регіоні, вперше за 120 років не буде повені. Причиною тому є глобальне потепління.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на експертів. Безсніжні зими, як поточна, стануть звичайними для країни протягом наступних десятків років, що відіб'ється на аграріях.

"Років 10 тому, коли ми починали, про полив навіть ніхто і не думав. Пекінська капуста росла без поливу. А тепер уже з кожним роком все більше їй потрібно", – зазначив фермер Ігор Фрончко.

Керівник агробіологічної лабораторії "Інституту здоров'я рослин" Володимир Конограй підкреслив, що нетипова зима 2020 року справді може суттєво вплинути на стан посівів.

"По-перше, відсутність снігу позначиться на рівні вологи в грунті – рослини будуть гірше розвиватися, відповідно, ми ризикуємо втратити частину врожаю. По-друге, м'які умови цієї зими створили сприятливі фактори для перезимівлі хвороб і шкідників, які вражають ослаблені посіви", – підкреслив він.

Аномалії можуть спровокувати зниження популяції певних комах. Це призведе до порушення харчового ланцюжка для птахів і деяких видів тварин.

У свою чергу агрокліматології Тетяна Адаменко впевнена, що поки про катастрофу не йдеться. Все залежить від погоди навесні 2020.

"Погода буде нестійкою, нас очікують переміщення циклону декількох атмосферних фронтів. Це дуже добре, тому що всі ці утворення з пари несуть опади, а нам опади важливі в будь-якому вигляді: сніг, дощ, роса, туман", – розповіла вона.

У той же час фермер Олександр Чубак запевнив, що в нинішньому році з яровими культурами не пощастить.

"Які б дощі не були, зробити запас зимової вологи вони вже не зможуть, урожай буде нижче", – попередив він.

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