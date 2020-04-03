В Україні випробували потужний ракетний комплекс для ЗСУ. Приголомшливе відео

В акваторії Чорного моря на полігоні "Алібей" відбулося друге успішне випробування потужного українського ракетного комплексу "Нептун".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав секретар РНБО Олексій Данілов (щоб подивитися фото й відео, проскрольте новину вниз).

За його словами, "Нептуну" вдалося успішно вразити плавучі мішені. Водночас він підкреслив, що дальність пусків ракети становить до 100 кілометрів.

В Україні успішно випробували ракетний комплекс "Нептун"

"Дякуємо всьому колективу ДККБ "Луч". ЗСУ буде чим відповісти на суші й на морі”, – написав Данілов.

Зазначається, що після завершення всіх випробувань ракетний комплекс “Нептун” буде прийнятий на озброєння Збройних сил України.

Випробування ракетного комплексу "Нептун" Facebook/Олексій Данілов

Випробування ракетного комплексу "Нептун" Facebook/Олексій Данілов

Випробування ракетного комплексу "Нептун" Facebook/Олексій Данілов

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися нові кадри випробувань модернізованої ракети "Вільха-М", які успішно відбулися 1 квітня в Одеській області.

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