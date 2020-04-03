В Україні випробували потужний ракетний комплекс для ЗСУ. Приголомшливе відео

В акваторії Чорного моря на полігоні "Алібей" відбулося друге успішне випробування потужного українського ракетного комплексу "Нептун".
Про це на своїй сторінці у Facebook написав секретар РНБО Олексій Данілов (щоб подивитися фото й відео, проскрольте новину вниз).
За його словами, "Нептуну" вдалося успішно вразити плавучі мішені. Водночас він підкреслив, що дальність пусків ракети становить до 100 кілометрів.
В Україні успішно випробували ракетний комплекс "Нептун"
"Дякуємо всьому колективу ДККБ "Луч". ЗСУ буде чим відповісти на суші й на морі”, – написав Данілов.
Зазначається, що після завершення всіх випробувань ракетний комплекс “Нептун” буде прийнятий на озброєння Збройних сил України.
Випробування ракетного комплексу "Нептун"
Facebook/Олексій Данілов
Випробування ракетного комплексу "Нептун"
Facebook/Олексій Данілов
Випробування ракетного комплексу "Нептун"
Facebook/Олексій Данілов
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися нові кадри випробувань модернізованої ракети "Вільха-М", які успішно відбулися 1 квітня в Одеській області.
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