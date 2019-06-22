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В Україні випробували нову боєголовку ''Нептун'': з'явилося відео

1.6тЧитати матеріал російською

В Україні на Дніпропетровському військовому полігоні випробували боєголовку крилатої ракети "Нептун".

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони, випробування пройшли успішно. Боєголовку встановили біля спеціального стенду, який допоміг визначити фахівцям радіус вражаючої дії ракети.

Простежити за ходом випробування прибув і глава Міноборони Степан Полторак.

В Україні випробували нову боєголовку ''Нептун'': з'явилося відео

Міноборони

В Україні випробували нову боєголовку ''Нептун'': з'явилося відео

Міноборони

"Ракетній програмі в Україні – бути! Я брав участь у випробуваннях наших нових крилатих ракет, їх бойової частини. З огляду на розвиток вітчизняного ОПК, переконаний, що в Україні є величезна перспектива, стати сильною, незалежною, і для цього у нас повинні бути підготовлені і добре озброєні Збройні сили", – підкреслив міністр.

Відзначимо, це не перше випробування нової ракети "Нептун". Ще в квітні 2019 року кадри успішного тестування опублікував на той момент президент України Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні пройшли випробування нового модернізованого комплексу "Вільха-М", ракети якого вдвічі збільшили дальність ураження цілі.

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Особа
Степан Полторак
Місце
Україна
Тег
ракети
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну теперь осталось дело за малым. А именно придумать катапульту для запуска этой болванки и можно смело идти на Москву!!!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Мил Мил, Во-первых не сатану, а "Воеводу", а во-вторых не южмаш, а Советский Союз. Сами по себе, вы ни на что не способны.
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Мил Мил
Мил Мил
Пигин Макс, ну ты умнее чем КБ южмаш...они дураки... А ты умный.. придумают..и полетит все если будет необходимость...если сатану сделали то катапульту сделают
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