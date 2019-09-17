На території України з 18 вересня і впродовж наступних днів дощитиме. А в Карпатах уже в п’ятницю, 20 вересня, ймовірний перший сніг, щоправда, мокрий.

Нічна температура протягом тижня впаде до +4 градусів, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

"Завтра (18 вересня. – Ред.) часом невеликий дощ, лише вночі на крайньому півдні країни, вдень на Закарпатті та Прикарпатті без істотних опадів", – розповіли синоптики.

В Україні випаде перший сніг: синоптики уточнили дату

Температура вночі сягне лише +6…+11 градусів, а вдень – до +10…+15. У південній частині у нічну пору буде трішки тепліше – близько +12…+17 градусів, вдень – +20…+25.

У четвер, 19 вересня, опади очікуються лише вдень у західних та північних областях. А 20 вересня на усій території України, окрім півдня, можливі невеликі дощі, в Карпатах – навіть мокрий сніг.

Температура вночі – лише +4…+10 градусів, вдень – до +11…+17, на півдні та сході країни до +20. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, часом з поривами.

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