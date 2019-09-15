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15 вересня • оновлено в 04:56
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/ Чоловіче здоров'я

В Україні вимирають чоловіки: озвучені страшні цифри

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Смертність серед чоловіків працездатного віку в Україні в 4-7 разів вища, ніж у розвинених країнах Європи.

Такі дані озвучила в ефірі ObozTV директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, доктор економічних наук Елла Лібанова. Вона зазначила, що демографічна катастрофа в Україні проявляється не стільки в низькій народжуваності, скільки в занадто високій смертності населення.

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"У чому є демографічна катастрофа – це занадто висока смертність. Особливо чоловіків, особливо працездатного і молодшого працездатного віку. Тут страшні цифри. У нас в такому віці помирають в 4-5-7 разів більше чоловіків, ніж у Швеції чи Швейцарії. Навіть удвічі більше, ніж у Польщі", – зазначила Лібанова.

Вона звернула увагу, що мова йде не тільки про захворювання – молоді частіше гинуть з інших причин, зокрема, в результаті дорожньо-транспортних пригод.

"Але навіть коли ми говоримо про захворювання, то практично від усіх хвороб наші люди вмирають на кілька років раніше, ніж іноземці", – наголосила професор.

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За словами Лібанової, основною причиною такої високої смертності є спосіб життя українців.

Народжуваність в Україні, додала вона, дійсно низька, але знаходиться на середньоєвропейському рівні.

Нагадаємо, за даними Держстату на липень 2019 року, на 100 померлих в Україні припадає 49 новонароджених.

За оцінкою Держстату, чисельність населення в Україні на 1 липня 2019 року становила 42 млн осіб

За оцінкою Держстату, чисельність населення в Україні на 1 липня 2019 року становила 42 млн осіб

Як писав OBOZREVATEL, у новому звіті ООН "Перспективи світового народонаселення" за 2019 рік йдеться про те, що населення України скоротиться майже на 20% – в 2030 році до 40,88 мільйонів осіб, а в 2050-му – до 35,22 млн.

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Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Елла Лібанова
Місце
Україна
Теги
рождаемость населення
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Николаев Олег
Николаев Олег
Женька Шапиро, ждём твой комментарий.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А что удивительного?в ЕС и экология и продукты и условия жизни и работы лучше
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