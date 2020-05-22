В Україні відновили іспити на водійські посвідчення: оприлюднено нові правила

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ із 22-го травня поновили іспити для отримання водійських посвідчень.

Про це повідомили на сторінці Головного сервісного центру МВС у Facebook. Як уточнили в установі, послуга буде надаватися з дотриманням обов’язкових протиепідемічних заходів, зокрема:

з одночасним перебуванням в авто не більше двох осіб;

за умови відсутності явних ознак ГРВІ;

в одягнених на обличчі захисних масках.

В Україні відновили іспити на водійські посвідчення

Зазначається, що для складання іспитів необхідно записатися за номером телефону у той сервісний центр МВС, де складався теоретичний іспит.

Також у МВС нагадали, що результат складеного теоретичного іспиту вважається дійсним упродовж трьох місяців, але в цей термін не враховується період від 19 березня до 21 травня 2020 року.

"Карантин продовжується, тому не забувайте вдягти захисну маску", – йдеться у відомстві.

Нагадаємо, Україна переходить на адаптивну модель карантину. Про те, які обмеження знімуть і в яких регіонах – читайте в нашому матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням дозволити столиці 23 травня розпочати другий етап послаблення карантину. Раніше місту заборонили робити це через невідповідність одному з критеріїв.

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