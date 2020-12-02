В Україні завели справу через погрози угорцям Закарпаття

Таша Адамович
Таша Адамович
Суспільство
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  • Відео з погрозами, оприлюднене 27 листопада на YouTube, є виключно провокаційним, сказав Антон Геращенко

  • Його авторів обов'язково знайдуть і притягнуть до відповідальності

  • Угорському та іншим меншинам в Україні не загрожує небезпека, запевнив він

Антон Геращенко

У поліції відкрили кримінальне провадження щодо погроз українським угорцям на Закарпатті, висловленим у провокаційному відео.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі 24 каналу. Винним загрожує покарання аж до 5 років позбавлення волі.

За словами заступника міністра, в зніманні та публікації відео з погрозами могли брати участь або дві людини, або одна за умови використання камери зі штативом.

Чиновник особливо зупинився на тому, що Україна є багатонаціональною країною і Конституція гарантує захист всім громадянам незалежно від їхнього походження та релігії.

"Будь-які погрози на адресу національних меншин заборонені законом і передбачають відповідальність", – запевнив Геращенко.

Заступник голови Міністерства внутрішніх справ України заявив, що це провокаційне відео може бути результатом діяльності російських спецслужб.

"Мрія Путіна – зробити так, щоб всі національності в Україні жили як кішка із собакою. Ми відстежуємо, що російські пропагандистські ЗМІ радіють заявам і закликам до спалахів етнічної ненависті", – сказав він.

За інформацією Геращенка, на Закарпатті під час зазначених подій спочатку виконували державний гімн, а потім частина депутатів – угорський. Але певні політичні сили та провокатори використовують ситуацію для роздмухування ненависті до угорців, підкреслив він.

Заступник міністра заявив, що це вигідно силам, які хочуть послаблювати Україну.

"Виконання гімну – не заборонена річ, і спроба це видати за сепаратизм є великим перебільшенням", – сказав Геращенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що українська держава буде жорстко переслідувати нацистів й екстремістів, які виряджаються в патріотів і є загрозою громадянам України.

Про це заявив міністр МВС Арсен Аваков, коментуючи появу в мережі відеозвернення нібито патріотів із погрозами на адресу українців угорського походження. Він сказав, що Україна захистить своїх громадян від екстремістів, навіть якщо провокація влаштована спецслужбами ворожої країни.

Українаугорці ЗакарпаттявидеоМіністерство внутрішніх справ УкраїниАнтон Геращенко