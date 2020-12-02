В Україні завели справу через погрози угорцям Закарпаття

У поліції відкрили кримінальне провадження щодо погроз українським угорцям на Закарпатті, висловленим у провокаційному відео.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі 24 каналу. Винним загрожує покарання аж до 5 років позбавлення волі.

За словами заступника міністра, в зніманні та публікації відео з погрозами могли брати участь або дві людини, або одна за умови використання камери зі штативом.

Чиновник особливо зупинився на тому, що Україна є багатонаціональною країною і Конституція гарантує захист всім громадянам незалежно від їхнього походження та релігії.

"Будь-які погрози на адресу національних меншин заборонені законом і передбачають відповідальність", – запевнив Геращенко.

Заступник голови Міністерства внутрішніх справ України заявив, що це провокаційне відео може бути результатом діяльності російських спецслужб.

"Мрія Путіна – зробити так, щоб всі національності в Україні жили як кішка із собакою. Ми відстежуємо, що російські пропагандистські ЗМІ радіють заявам і закликам до спалахів етнічної ненависті", – сказав він.

За інформацією Геращенка, на Закарпатті під час зазначених подій спочатку виконували державний гімн, а потім частина депутатів – угорський. Але певні політичні сили та провокатори використовують ситуацію для роздмухування ненависті до угорців, підкреслив він.

Заступник міністра заявив, що це вигідно силам, які хочуть послаблювати Україну.

"Виконання гімну – не заборонена річ, і спроба це видати за сепаратизм є великим перебільшенням", – сказав Геращенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що українська держава буде жорстко переслідувати нацистів й екстремістів, які виряджаються в патріотів і є загрозою громадянам України.

Про це заявив міністр МВС Арсен Аваков, коментуючи появу в мережі відеозвернення нібито патріотів із погрозами на адресу українців угорського походження. Він сказав, що Україна захистить своїх громадян від екстремістів, навіть якщо провокація влаштована спецслужбами ворожої країни.