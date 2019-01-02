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В Україні відключили телеканали Newsone і ''Наш'': у Росії влаштували скандал

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Телекомунікаційний провайдер "Ланет" з 1 січня відключив телеканали NewsOne і "Максі TV" ("НАШ") як в мережі кабельного телебачення, так і в Ланет.TV.

Як йдеться в офіційній заяві, трансляцію припинено в зв'язку із закінченням терміну дії договорів, а також через порушення законодавства в 2018 році.

"Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення нещодавно призначала позапланову перевірку щодо зміни структури власності телеканалу NewsOne, не один раз виносила йому попередження за недотримання правил мовлення в дні скорботи, а в серпні 2018 року винесла санкцію у вигляді попередження через порушення вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення", який забороняє транслювати передачі, виготовлені в період незалежності України, які містять популяризацію або пропаганду "органів країни-агресора", – йдеться в оголошенні.

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Уточнюється, що щодо каналу "Максі TV" також було застосовано санкцію через недотримання умов ліцензії. Крім того, Нацрада відмовила йому в переоформленні ліцензії.

В Україні відключили телеканали Newsone і ''Наш'': у Росії влаштували скандал

У зв'язку з припиненням трансляції NewsOne звернувся до глави Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка з проханням перевірити "Ланет" на предмет дотримання українського законодавства.

"Дія укладеної угоди закінчується тільки через рік – 31 грудня 2019 року. До цього часу "провайдер не має права без офіційно оформленої угоди абонента вносити зміни до характеристик програмної послуги". Своїми діями компанія порушила частину 1 статті 638 та частина 1 статті 651 Цивільного кодексу Україна", – заявили в компанії.

В Україні відключили телеканали Newsone і ''Наш'': у Росії влаштували скандал
В Україні відключили телеканали Newsone і ''Наш'': у Росії влаштували скандал

У свою чергу перший заступник голови комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Володимир Джабаров поскаржився, що ці телеканали відключили нібито через страх "правди".

"Якщо в Україні припиняють трансляцію каналів, значить, вони бояться правди. Вони починають нервувати, відчувають слабкість свого режиму, розуміють, що народ хоче знати правду. І ця правда буде для влади вкрай неприємною", — сказав він в коментарі RT.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У травні 2018 року в Нацраді попередили про те, що будуть пильно моніторити ефір телеканалів NewsOne і "Інтера", який минулого літа вимагали закрити через "футбол на крові".

  • У жовтні Верховна Рада прийняла постанову про звернення до РНБО щодо введення санкцій проти компаній, які перебувають у власності телеканалів "112 Україна" і NewsOne.

  • Пізніше парламент не підтримав ініціативу про скасування результатів голосування з рекомендацією запровадити обмеження проти телеканалів.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Місце
Україна
Тег
Національна рада України з питань телебачення і радовещанія
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Пришли власти вятровичи и ницои. Эти нацики уже ничего не бояться.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Да что уж там.Нужно оставить два канала,как в ненавистном совке.Прямая и 5 онал)По которому Геббельс пропоганда в конец оболванит)Вещать круглосуточно линию шоколадного фюрера.Вот такая она "европейская демократия и свобода слова"
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
И только кацапидары лучше нас знают, какие каналы нам смотреть! А уж про "правду" эти твари знают все! )))
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Брук Сэм, Россияне получают образование по телевизору ? Ну уж Соловьев вас просветит, не сомневаемся.
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