В Україні відключили телеканали Newsone і ''Наш'': у Росії влаштували скандал

Телекомунікаційний провайдер "Ланет" з 1 січня відключив телеканали NewsOne і "Максі TV" ("НАШ") як в мережі кабельного телебачення, так і в Ланет.TV.

Як йдеться в офіційній заяві, трансляцію припинено в зв'язку із закінченням терміну дії договорів, а також через порушення законодавства в 2018 році.

"Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення нещодавно призначала позапланову перевірку щодо зміни структури власності телеканалу NewsOne, не один раз виносила йому попередження за недотримання правил мовлення в дні скорботи, а в серпні 2018 року винесла санкцію у вигляді попередження через порушення вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення", який забороняє транслювати передачі, виготовлені в період незалежності України, які містять популяризацію або пропаганду "органів країни-агресора", – йдеться в оголошенні.

Уточнюється, що щодо каналу "Максі TV" також було застосовано санкцію через недотримання умов ліцензії. Крім того, Нацрада відмовила йому в переоформленні ліцензії.

У зв'язку з припиненням трансляції NewsOne звернувся до глави Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка з проханням перевірити "Ланет" на предмет дотримання українського законодавства.

"Дія укладеної угоди закінчується тільки через рік – 31 грудня 2019 року. До цього часу "провайдер не має права без офіційно оформленої угоди абонента вносити зміни до характеристик програмної послуги". Своїми діями компанія порушила частину 1 статті 638 та частина 1 статті 651 Цивільного кодексу Україна", – заявили в компанії.

У свою чергу перший заступник голови комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Володимир Джабаров поскаржився, що ці телеканали відключили нібито через страх "правди".

"Якщо в Україні припиняють трансляцію каналів, значить, вони бояться правди. Вони починають нервувати, відчувають слабкість свого режиму, розуміють, що народ хоче знати правду. І ця правда буде для влади вкрай неприємною", — сказав він в коментарі RT.

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