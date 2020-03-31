Головна Новини
31 березня • оновлено в 15:01
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україні від коронавірусу помер відомий лікар

3.7т
Читати матеріал російською

У Луцьку від коронавірусу помер лікар-гінеколог обласної лікарні Орест Тимчак – діагноз COVID-19 у нього підтвердили посмертно.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Тоді як раніше медики вважали, що він помер через хворобу серця. Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що 66-річний лікар помер 29 березня. Остаточний результат аналізу на наявність у нього вірусу прийшов лише після того, як родичам віддали тіло на поховання.

В Україні від коронавірусу помер відомий лікар

В Україні від коронавірусу помер відомий лікар

Нині у медустанові стверджують, що останні десять днів чоловік перебував у відпустці, а вже згодом із діагнозом пневмонія потрапив до інфекційної лікарні. Експрес-тест на коронавірус у нього спочатку показав негативний результат, тому аналізи відправили на підтвердження і таки виявили це захворювання

Зі свого боку "Волинські новини" повідомляють, що Тимчак Орест Панасович був відомий у Луцьку лікарем-гінекологом.

"Він працював багато років у Волинській обласній клінічній лікарні, був хорошим лікарем, професіоналом у сфері гінекології, гарною та чуйною людиною", – характеризують чоловіка колеги.

Орест Тимчак

Орест Тимчак

volynnews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня помер Олег Міщенко – член Ради директорів Конфедерації будівельників України, колишній заступник глави Київської ОДА, у якого було діагностовано коронавірус COVID-19.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Луцьк
Теги
медики смерть
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
1
Смішно
0
Цікаво
14
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА

    Підтверджені випадки: 549

    Вилікувалось: 8. Померло: 13

  • Коли в Україні настане пік коронавірусу : в МОЗ обнадіяли прогнозом

  • Український інфекціоніст розбив міф про те, що спека допоможе вбити коронавірус

  • У Франції заявили про препарат від коронавірусу, який вбиває хворобу за 6 днів

  • Коронавірус в Україні атакував молодь: епідеміолог назвала причину

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги