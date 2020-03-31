У Луцьку від коронавірусу помер лікар-гінеколог обласної лікарні Орест Тимчак – діагноз COVID-19 у нього підтвердили посмертно.

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Тоді як раніше медики вважали, що він помер через хворобу серця. Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що 66-річний лікар помер 29 березня. Остаточний результат аналізу на наявність у нього вірусу прийшов лише після того, як родичам віддали тіло на поховання.

В Україні від коронавірусу помер відомий лікар

Нині у медустанові стверджують, що останні десять днів чоловік перебував у відпустці, а вже згодом із діагнозом пневмонія потрапив до інфекційної лікарні. Експрес-тест на коронавірус у нього спочатку показав негативний результат, тому аналізи відправили на підтвердження і таки виявили це захворювання

Зі свого боку "Волинські новини" повідомляють, що Тимчак Орест Панасович був відомий у Луцьку лікарем-гінекологом.

"Він працював багато років у Волинській обласній клінічній лікарні, був хорошим лікарем, професіоналом у сфері гінекології, гарною та чуйною людиною", – характеризують чоловіка колеги.

Орест Тимчак volynnews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня помер Олег Міщенко – член Ради директорів Конфедерації будівельників України, колишній заступник глави Київської ОДА, у якого було діагностовано коронавірус COVID-19.

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