В Україні вдарять морози до -13: синоптики дали прогноз

На Україну насуваються справжні зимові морози. Уже в першій декаді лютого температура в деяких регіонах опуститься до -13.

Про це свідчать дані Gismeteo.

Похолодання розпочнеться уже з 3 лютого - відразу ж після "весняних" вихідних. Уже в понеділок середньодобова температура по Україні впаде до +4, а до середи досягне 0. Вже з 6 лютого почнуться морози, пік яких припаде на суботу та неділю: -6 і -2 відповідно.

Середньодобова температура по Україні Скріншот з Gismeteo

У Києві ж в ці дні температура впаде до -9 вночі 8 лютого і до -5 - 9 лютого. У Львові пік холодів досягне -9 градусів, а в Харкові -11. А ось в Миколаєві буде ще холодніше - аж до -13 в суботу.

Правда, після синоптики знову прогнозують потепління - вже до 11 лютого середня температура знову подолає нульову позначку і складе +2 градуси за Цельсієм.

Погода у Львові Скріншот з Gismeteo

Погода в Миколаєві Скріншот з Gismeteo

погода у Києві Скріншот з Gismeteo

Погода в Харкові Скріншот з Gismeteo

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, синоптики розповіли, що були роки, коли місцями фіксувалися морози з показниками в 20-30 градусів.

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