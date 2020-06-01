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1 червня • оновлено в 13:48
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В Україні в перший день літа випав сніг: вражаючі фото

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У понеділок, 1 червня, в українських Карпатах випав сніг.

Про це в Facebook повідомив гірський пошуково-рятувальний пост, що розташований на горі Піп Іван Чорногірський.

Відзначається, що вранці в перший день літа температура повітря на горі була нуль градусів. Видимість була обмежена до 50 метрів, швидкість вітру досягала 6 м/с.

На опублікованих фото видно, що популярну серед туристів колишню обсерваторію "Білий слон" погано видно через інтенсивний снігопад.

"Піп Іван. У перший день календарного літа думав, буде хоча б градус тепла. Але температура нуль і падає сніг", – написав на своїй сторінці в Facebook гірський рятувальник Василь Фіцак.

Сніг в Карпатах

Сніг в Карпатах

Facebook Василь Фіцак

Сніг в Карпатах

Сніг в Карпатах

Facebook Василь Фіцак

Сніг в Карпатах

Сніг в Карпатах

Facebook Василь Фіцак

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українських Карпатах в неділю, 31 травня, випав сніг.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Тег
снігопад
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