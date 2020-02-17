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17 лютого • оновлено в 07:08
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В Україні увірветься весна: синоптики дали несподіваний прогноз

3.4т
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В Україні в понеділок, 17 лютого, очікується аномальна для зими погода. Температура повітря на заході країни досягне +14 градусів.

При цьому опадів в цей день не передбачається, він буде сонячним по всій території країни. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Штормовий вітер і яскраве сонце: синоптик уточнила прогноз погоди на 17 лютого

У центрі України буде до +9 градусів, а на сході прохолодніше всього – лише до +5. На півдні країни повітря прогріється до +9 градусів.

У Києві в понеділок сонячно, вдень до +7...+9 градусів.

В Україні увірветься весна: синоптики дали несподіваний прогноз

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили, що слідом за теплою і безсніжною зимою йде ще тепліша і посушлива весна. І якщо так справа піде, то на Україну чекає серйозний неврожай.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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