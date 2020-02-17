В Україні увірветься весна: синоптики дали несподіваний прогноз

В Україні в понеділок, 17 лютого, очікується аномальна для зими погода. Температура повітря на заході країни досягне +14 градусів.

При цьому опадів в цей день не передбачається, він буде сонячним по всій території країни. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У центрі України буде до +9 градусів, а на сході прохолодніше всього – лише до +5. На півдні країни повітря прогріється до +9 градусів.

У Києві в понеділок сонячно, вдень до +7...+9 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили, що слідом за теплою і безсніжною зимою йде ще тепліша і посушлива весна. І якщо так справа піде, то на Україну чекає серйозний неврожай.

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