Блогер розповіла, як в Криму принижують український

У анексованому Росією Криму у дітей немає можливості вивчати українську мову навіть за бажанням батьків.

"У нас немає ні української мови, ні літератури. При тому, що у 2 класі, по кінцю року були батьківські збори і писали, яку мову ви хочете вивчати додатково. Загалом щось було пов'язано з мовою, ми написали українську, але нам української мови ніхто не надав, ні в факультативи, хоча офіційно в Криму прописано три мови - це російська, українська і кримсько-татарська", - сказала в інтерв'ю OBOZREVATEL кримський блогер Ілона Карачан.

Блогер також поскаржилася на закриття єдиної української школи в її рідній Ялті.

"У нас була в Ялті школа, їх поруч дві стояло - наша і українська. Українська школа в 2014 році припинила своє існування. В травні продзвенів останній дзвінок, діти склали іспити і з 1 вересня 2014 року вона перестала бути українською. І у них висів портрет Тараса Шевченка в холі на першому поверсі, 1 вересня портрет зняли", - зазначила вона.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в соціальних мережах закликають школярів і студентів України розпорошувати газ в навчальних закладах, а потім звітувати, як все пройшло.