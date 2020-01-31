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31 січня • оновлено в 13:38
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В Україні успішно випробували надміцні бронетранспортери: фото і відео

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У Харкові випробували на міцність українські бронетранспортери – зварні з’єднання корпусу БТР-4Е, які були виготовлені Лозівським ковальсько-механічним заводом.

Відповідні заходи відбулися на базі Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені O. O. Морозова 30 січня. Про це повідомляється на офіційному сайті "Укроборонпрому".

Зазначається, що під час випробувань не було зафіксовано жодного пробиття броні, що підтверджує кулестійкість корпусів та їхню придатність для виготовлення наступної партії бронетранспортерів.

З’єднання корпусу БТР-4Е

З’єднання корпусу БТР-4Е

"Об'єктом випробувань стали зварні з’єднання корпусу з партії з трьох корпусів, виготовлених ЛКМЗ з броньової сталі марки 71 та переданих на ХКБМ наприкінці 2019 року. Випробування проходили два типи з’єднання – зі зміцнювальною наплавкою та підкладкою з броньової сталі та без нанесення цієї наплавки", – йдеться у повідомленні.

Випробування української бронетехніки

Випробування української бронетехніки

ukroboronprom.com.ua

В "Укроборонпромі" додали, що по БТР-4Е стріляли з кулемета – бронебійно-запалювальними кулями Б-32 калібру. В результаті обидва типи з’єднань витримали обстріл і не були пробиті.

Випробування української бронетехніки

Випробування української бронетехніки

ukroboronprom.com.ua

"Так випробування підтвердили, що корпус БТР-4Е відповідає усім технологічним вимогам в частині протикульної стійкості зварних з’єднань", – підкреслили у відомстві.

Додамо, що за випробуваннями спостерігали представники Військового представництва Міністерства оборони, журналісти, представники підприємств ХКБМ та ЛКМЗ.

Випробування української бронетехніки

Випробування української бронетехніки

ukroboronprom.com.ua

Випробування української бронетехніки

Випробування української бронетехніки

ukroboronprom.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Житомирі на військовому полігоні десантно-штурмових військ випробували українські бронеавтомобілі.

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Автор
Марта Рок
Місце
Україна Харків
Теги
Укроборонпром воєнна техніка
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Это те самые, в которых корпуса по швам разлезлись? Ну-ну...
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Лазарев Ярослав, ты лучше мукай, а не нукай. Тебе больше к лицу
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
Лазарев Ярослав, заново переварили)
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