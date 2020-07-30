В Україні в дитини вперше виявили рідкісну хворобу, пов'язану з COVID-19

У 6-річної Соломії (ім’я змінено на прохання батьків) із Самбора Львівської області діагностували рідкісне захворювання, яке почали виявляти в дітей лише після поширення коронавірусу (COVID-19).

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Як пише Zaxid.net, в Україні педіатричний мультисистемний запальний синдром виявили вперше.

За симптомами захворювання схоже на хворобу Кавасакі і супроводжується високою температурою, висипом, набряками, запаленням, що вражає шкіру, очі, судини і серце, а також інфекційно-токсичним шоком.

Соломія поскаржилася батькам на біль у животі, який не проходив. До того ж дитина температурила, у неї з’явився висип на тілі. Лікарі запідозрили "гострий живіт" (синдром, що розвивається під час гострих захворювань органів черевної порожнини і який часто потребує невідкладної хірургічної допомоги) і скерували дитину в реанімацію Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, де реаніматологи відразу розпочали інтенсивне лікування.

"Дівчинку госпіталізували до нас із симптомами, дуже схожими на хворобу Кавасакі. У неї були гарячка, знесилення, висип, набряк кистей рук, порушення серцевої діяльності. Якщо у нормі фракція викиду серця становить 65%, то в дитини було 35%. Утім, у нашому Центрі лікували декілька дітей із синдромом Кавасакі, тож лікарі мають певний досвід, а перебіг хвороби в дівчинки був нетиповий, що змусило наших лікарів ретельніше проаналізувати симптоми маленької пацієнтки", – розповіла заступниця директора Центру Олена Козлова.

На консиліумі, який зібрали щодо захворювання Соломії, дитяча імунологиня, професорка Ярина Бойко повідомила про те, що у країнах із високим рівнем захворюваності на COVID-19 зараз зростає кількість дітей, які страждають від загадкового захворювання. Стан цих дітей дуже швидко погіршується, вони потрапляють до реанімації з проявами гострої серцевої недостатності, гарячкою, висипом і болями в животі. Тож лікарі загальної практики по всьому світі отримали попередження про те, що хвороба може бути пов'язана з перенесеною коронавірусною інфекцією.

Це захворювання отримало у світі назву – педіатричний мультисистемний запальний синдром, який асоційований із COVID-19, або Kawa-COVID-19. Воно має ознаки синдрому токсичного шоку, атипової хвороби Кавасакі.

У США захворювання з'явилося через місяць після спалаху епідемії коронавірусу. В одному лише Нью-Йорку зареєстровано понад 100 випадків цієї хвороби. Від її ускладнень померли щонайменше троє дітей.

Італійські дослідники повідомляють, що запальний синдром, схожий із хворобою Кавасакі, трапляється доволі рідко і вражає одного з 1000 дітей, інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. На їхню думку, найбільш імовірно, що це захворювання стає результатом надмірної імунної реакції на інфекцію.

Тим часом батьки Соломії розповіли лікарям, що донька не хворіла на коронавірус і ніхто в їхній родині на це захворювання не хворів.

Утім, лікарі вирішили перевірити дитину. ПЛР-дослідження, яке зробили Соломії, дало негативний результат. Але в її крові виявили імуноглобулін G, що свідчить про те, що дівчинка два-три тижні тому безсимптомно перехворіла коронавірусною інфекцією і в неї виробилися антитіла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії лікарі звернули увагу, що діти масово почали хворіти на патологію, схожу на синдром Кавасакі, яка може бути спричинена коронавірусом.