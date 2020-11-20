В Україні три регіони стали лідерами за зараженням COVID-19: понад 1000 хворих за добу

Київщина і Дніпропетровщина стали лідерами щодо виявлених випадків коронавірусу в Україні за останню добу. У кожному з цих трьох регіонів його діагностували в понад тисячі мешканців.

Загалом кількість інфікувань COVID-19 у країні досягла ще одного рекорду з добового приросту – 14 575. Оновлені дані опублікували міністр охорони здоров'я Максим Степанов на сторінці у Facebook і сайт РНБО.

Епіцентри розповсюдження коронавірусу на ранок 20 листопада:

Київ – 1391 новий випадок (загалом 56 594);

Дніпропетровська область – 1174 (26 202);

Київська область – 1080 (28 427).

Крім цього, велику кількість нових інфікувань COVID-19 на тлі інших областей зафіксовано на Хмельниччині – 805 (25 290) і Сумщині – 748 (20 872).

У Києві та області від коронавірусу минулої доби померли 48 пацієнтів, а 624 вилікувалися. На Дніпропетровщині хвороба забрала життя ще 29 жителів, тоді як 281 зміг її побороти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Львівщині виник COVID-колапс. Там від коронавірусу вмирають навіть діти, але карантин жителі ігнорують.

Надсилайте нам свої історії про ситуацію з лікуванням COVID-19 у вашому населеному пункті з фото і відео на info@obozrevatel.com