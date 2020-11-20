В Україні три регіони стали лідерами за зараженням COVID-19: понад 1000 хворих за добу
На Київщині за 19 листопада зафіксували 2471 хворого на коронавірус
На 1174 збільшилася кількість інфікованих у Дніпропетровській області
Серед епіцентрів поширення вірусу також Хмельниччина і Сумщина
Київщина і Дніпропетровщина стали лідерами щодо виявлених випадків коронавірусу в Україні за останню добу. У кожному з цих трьох регіонів його діагностували в понад тисячі мешканців.
Загалом кількість інфікувань COVID-19 у країні досягла ще одного рекорду з добового приросту – 14 575. Оновлені дані опублікували міністр охорони здоров'я Максим Степанов на сторінці у Facebook і сайт РНБО.
Епіцентри розповсюдження коронавірусу на ранок 20 листопада:
Київ – 1391 новий випадок (загалом 56 594);
Дніпропетровська область – 1174 (26 202);
Київська область – 1080 (28 427).
Крім цього, велику кількість нових інфікувань COVID-19 на тлі інших областей зафіксовано на Хмельниччині – 805 (25 290) і Сумщині – 748 (20 872).
У Києві та області від коронавірусу минулої доби померли 48 пацієнтів, а 624 вилікувалися. На Дніпропетровщині хвороба забрала життя ще 29 жителів, тоді як 281 зміг її побороти.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Львівщині виник COVID-колапс. Там від коронавірусу вмирають навіть діти, але карантин жителі ігнорують.
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