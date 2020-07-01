В Україні стало більше 'криміналу': що змінилося для грабіжників, п'яних водіїв і шахраїв

З 1 липня в Україні з'явився новий вид правопорушення – кримінальний проступок, до якого переважно належать злочини невеликої тяжкості – крадіжки, шахрайство або нанесення легких тілесних ушкоджень.

Розслідуванням будуть займатися дізнавачі, за спрощеною процедурою і в стислі терміни. Як це буде працювати – дізнавався OBOZREVATEL.

Кримінальні проступки і злочини

Зміни в Кримінальному кодексі України, які набули чинності, пов'язані насамперед із законом № 2617-VIII про спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних злочинів, який було ухвалено ще восени 2018 року і підписано п'ятим президентом Петром Порошенком у квітні 2019 року.

Новий вид злочинів мав з'явитися ще з 1 січня 2020 року, але задля більш якісної підготовки правоохоронних органів і судів нововведення відтермінували до 1 липня 2020 року.

У чому різниця між проступком і злочином?

Провина – правопорушення, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу не більше ніж 51 тисяча гривень, і не передбачає позбавлення волі.

Злочин – за вчинення цього правопорушення передбачено більший розмір штрафу або в'язниця. Діляться на нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі.

Які правопорушення належать до кримінальних проступків

Усього за новою редакцією КК України проступками стали 126 із 780 усіх складів кримінальних злочинів. Серед них:

дрібна крадіжка;

шахрайство;

хуліганство;

зберігання наркотиків без мети збуту в невеликих кількостях;

опір представникові влади;

незаконне полювання та риболовля;

водіння в нетверезому вигляді або під дією наркотичних речовин.

Штрафи зростуть

Разом із новими змінами суттєво збільшилися штрафи за низку правопорушень, водночас деякі з них вивели з категорії проступків у розряд злочинів.

В Україні підвищилися штрафи за низку правопорушень NewsOne

Наприклад, раніше штраф за крадіжку складав усього від 850 до 1,7 тисячі гривень, тепер зловмисникові доведеться заплатити від 17 до 34 тисяч гривень.

А ось штраф за грабіж, який становив щонайбільше 1,7 тисячі гривень, зріс до межі 68 тисяч і не може вважатися проступком.

Значно зросли розцінки за наругу над державними символами – з 850 грн до 68 тисяч грн. Ті ж цифри встановлені за поширення порнографії або розголошення лікарської таємниці.

За опір представникові влади замість 3,4 тис. Грн, доведеться заплатити вже від 17 до 34 тисяч гривень.

Мінімальний штраф за незаконне полювання чи риболовлю виросте в 10 разів – з 1,7 до 17 тисяч грн.

Штраф і кримінальна відповідальність за п'яне водіння авто

З 1 липня в дію вступила нова стаття 286-1 КК України, яка передбачає підвищення штрафу за водіння в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або водіння під впливом лікарських препаратів до 17-34 тис. Грн, і забороняє керувати транспортними засобами на строк до трьох років. А в разі повторного порушення – 51 тис. Грн із забороною водити від 2 до 3 років.

Крім того, дане правопорушення тепер віднесли до категорії кримінальних проступків.

В Україні водіння в стані алкогольного віднесли до категорії кримінальних проступків "Фокус"

Однак, 17 червня Верховна Рада прийняла законопроект №3314, яким повертається адміністративна відповідальність за водіння в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Але документ поки не може вступити в силу без підпису президента Володимира Зеленського. В МВС очікують, що глава держави незабаром підпише законопроект.

За словами заступниками міністра внутрішніх справ Антона Геращенко, поки правоохоронці керуються чинною нормою закону, і в разі зупинки водія з явними ознаками сп'яніння, на місце буду викликані дізнавачі.

"Від сьогодні в Україні діє кримінальна відповідальність за керування авто у нетверезому стані. Навіть, якщо президент через два-три дні, чи більше, підпише правки до закону, ці дні порушника будуть притягати до відповідальності за кримінальний проступок. І при поверненні адміністративної відповідальності, вони не зможуть оскаржити це рішення", – пояснив у коментарі OBOZREVATEL юрист, кандидат юридичних наук Денис Головін.

Хто такі дізнавачі

Для розслідування нових видів правопорушення створені окремі підрозділи дізнання, які сформовані в Національній поліції, СБУ, ДБР НАБУ, податкової та органах виконання покарань. За даними глави Нацполіціі Ігоря Клименка, з 1 липня до роботи повинні були приступити 3,7 тисячі дізнавачів.

По суті, це ті ж слідчі, але які будуть займатися розслідуванням тільки кримінальних проступків.

Швидкий наслідок

На відміну від злочину дізнавача дається максимум місяць на розслідування кримінального проступку в тому випадку, якщо обвинувачений заявив клопотання про проведення експертизи.

До 20 днів – якщо потрібно провести додаткові слідчі дії, або ж особа не визнає своєї провини.

До 72 годин – після повідомлення про підозру або затримання, якщо є всі необхідні докази, або визнання провини з боку порушника.

Суд повинен прийняти до розгляду справу у кримінальній проступку протягом п'яти днів sumy.today

У свою чергу суд повинен прийняти до розгляду справу у кримінальній проступку протягом п'яти днів, а в разі затримання підозрюваного – почати розгляд невідкладно. Також суд може розглядати обвинувальний акт без учасників кримінального провадження, якщо порушник згоден зі звинуваченням.

При цьому після сплати штрафу правопорушник буде вважатися таким, який не має судимості. Однак, якщо людина зробить кілька кримінальних проступків поспіль – це стане обтяжливим фактором, і він буде залучатися по основній частині КК.